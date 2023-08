RDL AUTO EXPO change de main et sera de retour en 2024

L’entreprise Café Steel pot de Rivière-du-Loup prend la relève du promoteur André Beaulieu pour l’évènement RDL AUTO EXPO. Après 18 ans à la barre de l’exposition de voitures, M. Beaulieu a décidé de céder l’organisation et les droits de l’évènement à Joseph Éric Tremblay et Stéphanie Jeanne Bouchard, copropriétaires de Café Steel Pot.

RDL AUTO EXPO a été fondée il y a 20 ans par André Beaulieu un passionné de voitures. Les nouveaux promoteurs ont rappelé l'importance de l'évènement pour la région ainsi que sur le circuit des expositions et rassemblements de voitures anciennes et de performances.

Lors de la dernière présentation en 2021, c’est plus de 300 véhicules exposés et 12 000 personnes de partout du Québec, du Nouveau-Brunswick et même de l'Ontario, qui s'y sont rassemblés. Rappelons que le RDL AUTO EXPO se tenait sur la rue Lafontaine au début du mois d'aout de chaque année. Au fil des ans, l'évènement a vu de nombreux participants remporter des prix. Joseph Éric Tremblay et Stéphanie Jeanne Bouchard ont confirmé que la tradition se poursuivra en 2024 avec les nouveaux promoteurs et permettra tant aux amateurs qu’aux exposants de revenir dans la région pour prendre part à cette nouvelle mouture de RDL AUTO EXPO.

«Je suis très content et c’est une excellente nouvelle pour les amateurs et la ville de Rivière-du-Loup que cette exposition se poursuive. Je suis fier du travail que nous avons accompli au cours de ces années et je sais que le RDL AUTO EXPO est entre de bonnes mains. Les promoteurs ont une vision, des valeurs ainsi qu’une grande passion pour l’automobile; c’est sur ces éléments que nous nous sommes rejoints. Cet évènement a été une réussite au fil des années grâce à la collaboration et au dévouement de dizaines de bénévoles» a souligné M. Beaulieu.

«Je suis très heureux de la confiance accordée par M. Beaulieu pour la poursuite de RDL AUTO EXPO. Nous avons une vision claire de ce que nous voulons faire et nous poursuivrons le développement du RDL AUTO EXPO, un produit d’appel touristique important pour la ville. M. Beaulieu restera avec nous comme mentor pour le transfert de connaissances et ainsi assurer sa réussite en 2024», explique Joseph Éric Tremblay de Café Steel Pot.

Café Steel Pot, une entreprise de vétérans qui existe depuis 5 ans, a été acquise par les promoteurs en juin et a déménagé ses opérations à Rivière-du-Loup. L’entreprise torréfie, vend et distribue du café pour les particuliers et les entreprises. Fière de ses origines, Café Steel Pot redonne à la communauté des anciens combattants en soutenant l’entrepreneuriat ou en appuyant des associations caritatives.