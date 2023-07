Le Grand Tour s’amène dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie

La 29e édition du Grand Tour, présentée par le Lait au chocolat et organisée par Vélo Québec, propose un séjour de vélo entre passionnés dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Du 5 au 10 août prochain, en partance de Trois-Pistoles, les participants parcourront un itinéraire en boucle, via Mont-Joli, Matane et Rimouski.

Les cyclistes rouleront entre 450 km et 676 km, selon l’expérience qui leur convient : en formule semaine (six jours), fin de semaine (trois jours) ou tour d’un jour.



Le Grand Tour c’est une expérience 100 % vélo-vacances. En plus des parcours spécialement conçus à chaque édition par une équipe d’experts, les participants profitent d’un séjour tout inclus : hébergement en hôtel ou en camping, transport des bagages, repas, encadrement et assistance sur la route, services de massothérapie et médecine sportive, yoga, cinéma, animations musicales, conférences, etc.

Et cette année, Le Déchaîné, journal officiel du Grand Tour, est de retour.



Voici le parcours complet :

Jour 1 – 5 août : Trois-Pistoles à Mont-Joli (101, 105, 122 km)

Jour 2 – 6 août : Boucle à partir de Mont-Joli (38, 88, 99, 109 km)

Jour 3 – 7 août : Mont-Joli à Matane (87, 97, 109 km)

Jour 4 – 8 août : Boucle à partir de Matane (43, 73, 100 km)

Jour 5 – 9 août : Matane à Rimouski (99, 106, 115 km)

Jour 6 – 10 août : Rimouski à Trois-Pistoles (82, 94, 121 km)



Le Grand Tour est offert en forfait «Sous les étoiles» (camping) en formule 1, 3 ou 6 jours. Il est toujours possible de s’inscrire par téléphone 1 800 567-8356, 514 521-8356, poste 506 ou par internet au www.veloquebecvoyages.com.