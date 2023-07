Pluies torrentielles : le Témiscouata à nouveau touché

Pour la deuxième fois en une semaine, le Témiscouata n’a pas été épargné par les forts orages dans la nuit de vendredi à samedi le 15 juillet. Des pluies diluviennes se sont à nouveau abattues sur le territoire, causant une crue des eaux importantes dans plusieurs municipalités.

C’est notamment le cas à Saint-Louis-du-Ha! Ha! où plusieurs secteurs ont été touchés. La mairesse, Mélissa Lord a partagé sur la page Facebook du village que les employés des travaux publics sont sur les lieux pour constater les dégâts. Le Club de golf Vallée du Témiscouata a notamment dû fermer ses portes pour la journée.

Saint-Elzéar-de-Témiscouata n’a pas non plus échappé aux aléas de Dame Nature. Les chemins de la Montagne, Massé et de la Résurrection sont fermés à la circulation. D’autres routes pourraient aussi être présentement impraticables. La municipalité informera ses citoyens des prochains développements.

Notons qu’une alerte météorologique a été émise par Environnement Canada pour la région d’Edmunston au Nouveau-Brunswick. Une partie du territoire touché s’étend jusqu’au Témiscouata. «Les conditions sont propices à la formation d'orages dangereux pouvant produire des rafales fortes et de la pluie torrentielle. Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes», indique l’avis.

