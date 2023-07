Une nouvelle consultation publique sur les transports dans Les Basques

Un tout premier portrait des transports est en voie de se réaliser dans Les Basques. Ce portrait permettra de bonifier la connaissance des besoins locaux en matière de mobilité et d’orienter le développement de nouveaux services de manière éclairée.

Cette réalisation est possible grâce au soutien du Fonds des solutions en transport en commun en milieu rural d’Industries Canada et à une aide financière issue du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité. «Nous nous réjouissons de l’obtention du financement rendant ce projet possible », souligne Bertin Denis, préfet de la MRC Les Basques.

Ce portrait sera réalisé par la firme-conseil Mobili-T, en partenariat avec la MRC Les Basques et le CISSS du Bas-Saint-Laurent. «Nous amorçons aujourd’hui les démarches de consultation publique qui nous permettront de réaliser ce portrait. La participation de la communauté sera cruciale afin de faire de cet exercice une réussite», ajoute M. Denis.

Deux questionnaires en ligne sont donc accessibles depuis le 20 juin dernier. L’un pour la population en général et l’autre pour les employeurs de la région. Ces deux enquêtes permettront de mieux comprendre les dynamiques de transport qui s’opèrent sur le territoire et de mettre en lumière les occasions de développement à court, moyen et long terme.

La population des Basques est donc invitée à se rendre sur le site Web ou sur la page Facebook de la MRC Les Basques afin de remplir le questionnaire en ligne. Les répondants au sondage courent la chance de gagner l’une des deux cartes-cadeaux de 300 $ ou de 200 $ offertes par la Chambre de commerce de Trois-Pistoles et de Notre-Dame-des-Neiges qui seront échangeables chez les détaillants participants dans Les Basques. Le concours est une initiative du comité transport.