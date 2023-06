Le CISSS du Bas-Saint-Laurent n’a pas l’intention de fermer l’urgence de Pohénégamook cet automne

Contacté à nouveau par Info Dimanche ce 26 juin concernant la rumeur de fermeture de l’urgence du CLSC de Pohénégamook, mais cette fois concernant l'automne, Gilles Turmel a réitéré qu’il n’en a jamais été question, ni à Trois-Pistoles et Amqui d’ailleurs.

Le conseiller indique qu’une rencontre entre le CISSS et les médecins de Pohénégamook (à laquelle le Dr Carvalho n’était pas présent) a eu lieu la semaine dernière pour faire le point sur la situation précaire de l’urgence. «On marche sur un fil de fer depuis longtemps», image-t-il. M. Turmel confirme qu’il n’a jamais été question de fermeture ou de coupure. «Si ça a été interprété ou mal compris, on va refaire un suivi», assure-t-il.

«Tant que le ministère nous dit de l’opérer et nous donne le budget pour le faire, on le fait. Une fois qu’on a dit ça, des fois dans la vie, les choses peuvent changer», partage-t-il.

Gilles Turmel ne cache pas que le CISSS du Bas-Saint-Laurent analyse l’urgence en tenant compte des réalités actuelles. «Ça fait partie de démarches constantes», affirme-t-il, mentionnant que le CISSS cherche toujours à améliorer ses processus.

Le CISSS souhaite maintenir les services tout en étant plus efficient. «On est dans un contexte d’hyperfragilité au niveau de la main-d’œuvre, donc on doit se gouverner en conséquence et veut faire ce travail de façon transparente», partage-t-il. L’organisation collabore étroitement avec les élus sur la question.

Le maire de Pohénégamook a d’ailleurs effectué une publication Facebook à la suite des rumeurs de fermeture afin de démentir les propos répandus, tenir sa population informée et partager la collaboration entre les différents acteurs sur le sujet.

Indiquons que le 5 juin, la Ville de Pohénégamook a adopté une résolution lors de sa séance du conseil concernant l’importance du service d’urgence 24 heures au CLSC de Pohénégamook.