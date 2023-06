Longs congés des fêtes nationales : présence policière accrue

Les policiers de la Sûreté du Québec intensifieront leurs interventions sur le réseau routier à l’occasion des longs congés de la fête nationale du Québec le 24 juin et de la fête du Canada le 1er juillet.

À l’approche de ces festivités planifiées, soit du 23 au 25 juin ainsi que du 30 juin au 2 juillet, les policiers, en raison des nombreux déplacements appréhendés, cibleront particulièrement la vitesse et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue. Rappelons que ces comportements demeurent les principales causes de collisions mortelles au Québec.

À ces mêmes périodes l’an dernier, la Sûreté du Québec dénombrait neuf collisions mortelles dans huit jours d’opération.

Il est faux de penser que rouler plus vite fait réellement gagner du temps. Quelques exemples concrets pourraient vous aider à infirmer cette théorie, en voici quelques-uns :



• Sur une distance de 10 kilomètres, rouler à 70 km/h dans une zone de 50 km/h fait gagner à peine 4 minutes.

• Sur une distance de 15 kilomètres, rouler à 90 km/h dans une zone de 70 km/h fait gagner à peine 3 minutes.

• Sur une distance de 20 kilomètres, rouler à 110 km/h dans une zone de 90 km/h fait gagner à peine 2 minutes.

Aussi, le non-port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du téléphone cellulaire au volant demeurent une préoccupation importante et feront également partie des comportements à risque surveillés par les policiers.

La Sûreté du Québec invite les citoyens à la prudence, notamment en planifiant leurs déplacements, et les raccompagnements s’il y a lieu. De plus, la vigilance et la courtoisie font partie des bonnes habitudes de conduite pour un partage de la route sécuritaire et harmonieux.