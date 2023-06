Place Carrier: déjà 63 citoyens renoncent à la tenue d'un registre

Tout porte à croire que le lundi 26 juin, les élus confirmeront que le projet de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout vers Place Carrier à Rivière-du-Loup ira de l'avant sans passer par la tenue d'un processus d'approbation référendaire. En effet, en date du lundi 19 juin à 17h, la ville de Rivière-du-Loup a confirmé avoir obtenu 63 formulaires de renonciation de la tenue de registre alors que 57 étaient requises.

C'est donc dire qu'une majorité de citoyens du quartier ciblé soit plus de 50 % des 113 personnes habilitées à voter ont donné leur appui au projet ainsi qu'à son montage financier. «Ce que ça vient confirmer à ce moment-ci, c'est que le règlement d'emprunt est réputé approuvé par les personnes habiles à voter», souligne le directeur du service des Communications à la Ville, Pascal Tremblay.

En d’autres termes, en renonçant à voter, une majorité de citoyens du secteur visé s’est prononcée en faveur du règlement. De son côté, la Ville de Rivière-du-Loup a rappelé «n’être ni pour, ni contre, mais répondre aux demandes des citoyens qui souhaitaient améliorer leur qualité de vie.»

Officiellement, c'est donc lundi que l'administration municipale confirmera que la tenue d'un registre est rejetée. «Il doit y avoir le dépôt du certificat de la greffière ce qui, sous toute réserve, se fera lors de la séance régulière du conseil municipal», ajoute M. Tremblay.

Ce dernier confirme qu'il ne s'agit plus que d'un détail technique et qu'il s'attend même à voir le nombre de renonciations augmenter d'ici lundi. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation prendra acte de ce certificat afin de l'entériner et valider la renonciation du registre.

PLACE CARRIER

La Ville de Rivière-du-Loup a présenté un règlement d'emprunt de plus de 8,3 M$ afin de prolonger ses réseaux d'aqueduc et d'égouts dans le secteur Place Carrier ainsi que sur une partie de la rue Fraserville. Ce projet vise à raccorder 106 résidences.

Dans son règlement d'emprunt, la Ville profitera d'une subvention de 2,6 M$ de la part du gouvernement provincial. Les élus comptent aussi verser 600 000 $ grâce au Programme de la taxe sur l'essence. Le quart de la facture restante sera assumée par l'ensemble des citoyens de Rivière-du-Loup.

C'est donc une somme de près de 3,9 M$ qui devra être assumée par les résidents du secteur. Le prix à payer pour le raccordement est séparé en trois, soit la superficie du terrain, le frontal, puis l’unité d’habitation (33 % - 33 % - 34 %). Cette somme n'inclut pas les frais de raccord avec les résidences.