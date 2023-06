La classe CAPS-DÉFIS de l’école secondaire de Cabano tire un bilan sans précédent pour l’année 2022-2023

Pour l’enseignante de la classe CAPS-DÉFIS de l’école secondaire de Cabano, Sonia Ouellet, l’année scolaire 2022-2023 fut exceptionnelle. En effet, grâce au soutien de nombreuses organisations et de partenaires régionaux, ses élèves ont pu bénéficier d’un soutien financier total de 32 969$.

Les sommes ont été offertes dans le cadre de diverses initiatives pédagogiques par les organismes suivants : URSL Bas-Saint-Laurent; la Fédération Canadienne de ballon sur glace; la MRC de Témiscouata; AQLPH; la Fondation Desjardins; le carrefour jeunesse emploi; le CNESST; et le Cosmoss Témiscouata.

Ces nombreuses contributions ont joué un rôle clé dans la mise en place de projets et d’initiatives pédagogiques axés sur le développement d’une clientèle scolaire à besoins particuliers. La classe CAPS-DÉFIS regroupe cinq jeunes âgés de 14 ans à 18 ans qui se caractérisent par des particularités uniques comme la déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l’autisme ou bien la paralysie cérébrale.

«Je veux que mes élèves soient vus et entendus. Grâce à la générosité de nos différents donateurs, ils ont eu la chance de vivre plus d’expériences diversifiées et stimulantes. Plus ils auront d’opportunités variées, plus mes élèves seront en mesure de se dépasser et de contribuer à leur communauté», explique l’enseignante responsable de la classe CAPS-DÉFIS, Sonia Ouellet.

PROJETS SOUTENUS FINANCIÈREMENT

Le projet Les P'tits semeurs de bonheurs a permis d'offrir aux personnes âgées et souvent seules un réconfort humain et culinaire. Le projet de Ballon sur glace a permis aux élèves d'avoir la chance de s'initier à ce sport populaire au Témiscouata, de bénéficier de temps de glace, des moniteurs du club mineur de ballon sur glace de Témiscouata et de l'équipement du club. Les élèves ont aussi pu participer au concours «On sort jouer dehors!» et la chance leur a souri, ils ont pu se procurer pour 200$ de livres et de jeux extérieurs. De plus, les élèves de la classe CAPS-DÉFIS ont pu bénéficier de cours de danse, de zoothérapie et d'une sortie plein air.