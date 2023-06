Visite de Bernard Drainville : le Front commun manifeste devant le Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup

Près d’une quarantaine de membres du Front commun de la fonction publique du Québec, soit des employés de soutien, des professionnels et des enseignants, se sont rassemblés devant le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir (CFPPA) de Rivière-du-Loup pour manifester ce 16 juin au matin. Ils souhaitaient attirer l’attention du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, avant sa visite du CFPPA.

Natacha Blanchet, présidente du Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (SEGP-CSQ), souligne que le Front commun a profité de la présence du ministre dans la région pour mener une action de visibilité. M. Drainville a, par ailleurs, pris le temps de s’adresser aux manifestants.

Selon la présidente, Bernard Drainville a mentionné croire en la réussite des élèves et en l’éducation. D’après Mme Blanchet, cela passe par l'amélioration des conditions de travail et salariales des employés en enseignement.

Leur manifestation visait aussi à «faire le parallèle avec l’augmentation de salaire que les députés se sont votée pour améliorer leurs conditions. Nous aussi on veut améliorer les nôtres», soutient Natacha Blanchet. D’après elle, les changements revendiqués permettraient aussi de rendre les emplois en enseignement plus attractifs et à créer davantage de rétention.

Dans les prochaines semaines, les travailleurs en enseignements intensifieront leurs actions de visibilité à travers la province : «On va suivre davantage les ministres et les députés localement dans chaque localité pour avoir une plus grande présence du Front commun», avance Mme Blanchet.

«Qui n’essaie rien n’a rien. Je pense que toute influence peut semer une petite graine», confie-t-elle. Elle indique qu’à tout vent le gouvernement indique vouloir régler rapidement les négociations avec les enseignants par rapport à leur nouvelle convention collective. Cependant, une seule rencontre a eu par semaine, informe-t-elle, et ce chiffre n’augmentera pas énormément pendant l’été.

Mentionnons que les membres du Front commun présents au CFPPA ce matin ont suivi le ministre Drainville à la première pelletée de terre du chantier de la nouvelle école de Rivière-du-Loup.