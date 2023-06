17 auteurs à l'École Trilingue Vision de Rivière-du-Loup

Des élèves de 1re, 2e, et 3e année de l'École Trilingue Vision ont procédé au lancement le mercredi 14 juin de leur livre. Parents et grands-parents étaient présents pour rencontrer les 17 jeunes auteurs.

«Nous avons souvent l’idée de publier un livre "un jour", [mais] pour plusieurs de nos élèves c’est déjà leur deuxième livre qui est parti à la maison d’édition Studentreasures. Quel beau cadeau de voir leurs efforts en écriture, avec illustrations pour accompagner les textes, mis ensemble pour créer un livre», a commenté l'enseignante Helen Thornton.

Pour cette année, il s'agit d'un livre trilingue issu du travail de collaboration entre trois enseignantes: Miss Helen, enseignante en anglais et titulaire de 1re, 2e, et 3e année, Madame Mélissa, spécialiste en français, et señorita Mailyn, une spécialiste en espagnol.

Le livre «A to Z of Kindness» est le fruit d’un projet d’écriture autour de la gentillesse dans les trois langues d’enseignement.