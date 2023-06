41e saison touristique chez ASTER

C’est sous le signe du renouveau que se déroulera la prochaine saison touristique de la station scientifique ASTER. Des modifications, plusieurs nouveautés et le retour de quelques activités marqueront le 41e été du musée et de l’observatoire. Une place prépondérante sera accordée au Soleil pour marquer l’année où non pas une, mais deux éclipses de Soleil auront lieu dans les 12 prochains mois.

À compter du 14 juin, les visiteurs sont conviés à visiter notre exposition permanente ainsi que d’observer les objets du ciel au télescope. Notre saison touristique s’étendra jusqu’au 3 septembre de 16 h à 23 h 30 du mercredi au dimanche. Les gens qui veulent participer à une activité doivent réserver pour s’assurer d’avoir une place.

Afin de mieux satisfaire la clientèle, ASTER implantera une facturation dynamique. Cela signifie que les visiteurs iront au musée ou à l’observation au télescope sans nécessairement devoir faire les deux activités. Par ces mesures, ASTER souhaite recevoir un achalandage plus constant dans ses heures d’ouverture et voir diminuer les annulations reliées aux caprices de dame nature pour le télescope.

PARC ÉOLIEN TÉMISCOUATA 1

En plus des activités régulières du musée et de l’observatoire, ASTER a concocté une programmation d’activités riches afin d’accueillir les curieux. Premièrement, les amateurs de nature seront servis, car une nouvelle exposition et parcours découverte aura lieu cet été. ASTER, en collaboration avec différents partenaires, offre une exposition sur les énergies éoliennes qui comprendra une visite sur le site du parc Témiscouata 1. Cette activité se déroulera à 4 reprises, les jeudis en début d’après-midi durant l’été 2023.

LE PROGRAMME SOLARIS

Aussi, les familles sont invitées à venir terminer leur semaine ou débuter leur fin de semaine chez ASTER avec le programme Solaris. L’équipe proposera des activités qui ont comme thème le Soleil et qui invitent les participants à explorer, bricoler et concevoir des objets qui utilisent l’énergie du Soleil. Des activités sont prévues certains vendredis et samedis en après-midi.

UNE COLLABORATION INÉDITE

De plus, les visiteurs pourront remarquer la collaboration entre la station scientifique et l’artiste du Bas-Saint-Laurent Steve Leroux. Utilisant le principe de la caméra sténopé, l’artiste a installé des appareils sur le site d’ASTER et présentera son travail de solargraphie. Une reproduction de ses œuvres sera visible sur le bâtiment extérieur du musée et sur un mur. Pour couronner le tout, l’artiste sera présent les 4 et 5 août en formule-conférence pour parler de sa démarche et répondre aux questions du public.

LE RETOUR DES GRANDS RENDEZ-VOUS D’ASTER

Les conférences de la série des Grands rendez-vous d’ASTER reviendront encore cette année. Retrouvez notre astronome qui échangera avec les visiteurs sur des thèmes aussi variés que les fins du monde, partir vivre sur Mars, la cité dans les étoiles et sur l’univers des roches et des minéraux.

LES PERSÉIDES

La pluie d’étoiles filantes d’août s’annonce prometteuse. La lune n’étant pas un facteur, les soirées d’observation seront potentiellement de bonne qualité. Le nombre d’objets observable par heure devrait être supérieur à l’an dernier. Encore une fois cette année, ASTER offrira une semaine thématique sur les Perséides comprenant quelques séances d’observation pour le public.

ASTER SUR LA ROUTE

En plus d’une belle brochette d’activités sur place, notez que l’équipe d’ASTER aura la chance de parcourir les routes à la rencontre du public. L’équipe d’éducation d’ASTER rendra visite encore cette année aux jeunes dans les camps de jour. Par contre, si jamais vous apercevez un animateur avec un appareil étrange qui observe le ciel, c’est qu’il est derrière une lunette solaire.