Entente fructueuse à l’abattoir de porcs d’Aliments Asta

Le syndicat des Travailleurs et Travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 (TUAC 501) annonce le renouvellement de la convention collective pour les 312 syndiqués travaillant à l'abattoir de porcs d’Aliments Asta à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Les négociations ont abouti à un accord équitable pour toutes les parties concernées. La nouvelle convention collective est entrée en vigueur le 19 mai 2023, renforçant ainsi les droits et les avantages des travailleurs de l'abattoir.

Depuis 2003, l'usine est syndiquée avec les TUAC, et cette nouvelle convention collective témoigne de la relation solide entre le syndicat et l'employeur. L'accord prévoit plusieurs améliorations significatives pour les employés, tout en maintenant les acquis déjà en place. Les principaux points forts de la nouvelle convention collective comprennent une augmentation de salaire globale de 17 % sur les trois prochaines années, avec une rétroactivité au 15 mai 2022. De plus, les syndiqués bénéficieront d'une prime de loyauté payée annuellement, récompensant leur engagement envers l'entreprise.

La convention collective offre également des avantages supplémentaires comme une sixième semaine de vacances après 25 ans de service. De plus, les primes de formateur seront augmentées, passant de 0,70 $ à 1,25 $ l’heure travaillée pour les formateurs et de 1,50 $ à 2,00 $ pour les superviseurs. Des jours supplémentaires de congés mobiles ou pour maladies ont également accordées aux employés après 10 ans de service.

«Nous sommes fiers de cet accord qui témoigne de la confiance et du respect mutuel entre les TUAC 501 et Aliments Asta. Les travailleurs et les travailleuses de cet abattoir jouent un rôle essentiel dans l'industrie de la transformation alimentaire, et cette nouvelle convention collective reconnaît leur contribution en leur offrant des conditions de travail justes et équitables», déclare Daniel Nadeau, directeur pour l’Est-du -Québec aux TUAC 501.