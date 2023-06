Bientôt une nouvelle patinoire à Auclair

La municipalité d’Auclair travaille sur le projet d’une nouvelle patinoire depuis plus d’un an. Après les résultats d’un appel d’offres qui doublait les couts des travaux, les élus municipaux se sont retroussé les manches et ont trouvé des solutions afin de réaliser le projet à un prix jugé raisonnable.

Au début du projet, une firme a estimé le projet de la patinoire entre 240 000 et 250 000 $. À la suite d’un appel d’offres, le maire, Bruno Bonesso souligne que les couts s’élevaient à 525 000 $.

Malgré une subvention de 200 000 $ reçue par le gouvernement du Québec, M. Bonesso indique que la municipalité n’avait pas les moyens d’assumer le reste des couts. Le projet a donc été mis sur pause.

Cependant, pour ne pas perdre la subvention, les travaux devaient être commencés avant juillet 2022. La municipalité a donc enlevé les vieilles bandes et «cet hiver on a fait une petite patinoire avec de la neige autour», a raconté le maire.

Le projet a donc été relancé, mais à l’interne. Selon les règlements municipaux d’Auclair, si un projet coute 100 000 $ ou moins, trois entrepreneurs peuvent être engagés. Au terme du dernier appel d’autres, un soumissionnaire a établi un prix en bas de 100 000 $ pour la partie béton de la patinoire. Le 200 000 $ de la subvention servira à acheter les bandes. Les travaux de la patinoire se chiffreront donc à près de 300 000 $

Bruno Bonesso se désole que le projet ait pris du retard avec la hausse des prix. Il se console puisque du développement aura lieu dans les prochaines semaines. L’excavation sera effectuée pendant la saison estivale. Ensuite, les travaux reprendront à l’automne afin que la glace soit prête pour le prochain hiver.