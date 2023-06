La Commission municipale tiendra une consultation publique sur la demande de regroupement des municipalités de Saint-Guy et de Lac-des-Aigles

Mandatée par la ministre des Affaires municipales, en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, la Commission municipale du Québec annonce ce mercredi 7 juin qu’elle tiendra une audience publique sur la demande de regroupement des municipalités de Saint-Guy, située dans la MRC des Basques, et de Lac-des-Aigles, dans la MRC du Témiscouata.

L’audience publique portera sur la demande de regroupement des deux municipalités du Bas-Saint-Laurent et sur les effets inhérents au transfert de territoire municipal régional.

L’audience publique se tiendra sous la présidence de Me Sylvie Piérard, juge administrative et membre de la Commission municipale qui veillera à synthétiser l’ensemble des interventions écrites et orales dans un rapport qu’elle transmettra à la ministre des Affaires municipales, avec ses conclusions et recommandations.

>> AUSSI À LIRE : https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/488459/des-opposants-a-la-fusion-de-lac-des-aigles-et-saint-guy

Les citoyennes et les citoyens, groupes, associations et diverses instances pourront ainsi exprimer, dans un premier temps, par écrit, leurs préoccupations, leurs attentes et leurs opinions sur le projet de regroupement soumis à la consultation. Cette période débutera le lundi 12 juin pour se terminer le jeudi 22 juin.

La Commission tiendra également deux assemblées distinctes de consultation publique, le mercredi 21 juin 2023, pour permettre à celles et ceux qui le souhaiteraient, de présenter leur point de vue à l’oral, lors de deux séances virtuelles. La Commission mettra à la disposition de tous l’ensemble des informations relatives à cette demande de regroupement sur son site Web.

«La Commission va réunir toutes les conditions pour que la population concernée puisse s’exprimer sur le regroupement des deux municipalités», a précisé le président de la Commission municipale du Québec, Jean-Philippe Marois.

À compter du 12 juin 2023, toutes les informations relatives à cette consultation seront disponibles (formulaire pour transmettre l'opinion écrite, formulaire pour réserver une plage horaire pour participer à une audience publique virtuelle, les liens de connexion pour visionner les deux audiences et autres détails), à : https://www.cmq.gouv.qc.ca/consultation-publique