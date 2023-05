Une douzaine d’organismes du KRTB appuyés par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny - L’Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup a annoncé ce 29 mai l’octroi de financement à 33 organismes de sa circonscription pour un total en investissement de 627 050 $. Dans le KRTB, 13 organismes se sont vu accorder 234 282 $.

Les montants alloués varient entre 6 000 $ et 25 000 $, soit le montant maximal accordé pour des projets communautaires portés entre autres par des administrations municipales ou des organismes sans but lucratif.

«Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés joue un rôle crucial en améliorant la qualité de vie des aînés en finançant des milliers de projets à travers le pays, y compris dans notre région. Chaque année, mon équipe et moi-même sommes heureux de pouvoir aider les organisations à remplir efficacement leurs demandes, ce qui conduit à d'excellents résultats », déclare le député.

Voici les différents organismes qui ont obtenu une aide financière : Le comité consultatif des résidents de l’Association des locataires de l’Office de l’Habitation du Kamouraska Est (11 537 $), Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska (25 000 $), le Cercle de fermières de L'Isle-Verte (10 000 $), le Club de l'Âge D'or de L'Isle-Verte (12 865 $), le Club de l'âge d'or de Kamouraska (21 699 $) et le Comité d'accompagnement La Source Inc. (8 000 $).

Ces organisations ont aussi reçu un appui : la Corporation de développement économique et touristique de Saint-Paul-de-la-Croix (10 338 $), le Manoir de Saint-Épiphane (24 926 $), le Club de l'Âge D'or les gais philosophes inc. de Saint-Cyprien (24 663 $), les Habitations-des-Cônes de Saint-Modeste (25 000 $), la Municipalité Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (25 000 $), la Résidence Desjardins de Saint-André-de-Kamouraska (22 267 $) et la Ville de Rivière-du-Loup (12 987 $).

Bernard Généreux a ajouté : «Je suis très fier d'être un député actif sur le terrain, soutenu par une équipe exceptionnelle. Le programme Nouveaux Horizons est un exemple concret où je parviens à obtenir des résultats tangibles pour la population d'ici! J'ai hâte de voir ces initiatives se concrétiser afin que nos aînés puissent mener une vie épanouissante et continuer à s'impliquer au sein de notre collectivité!»