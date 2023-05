La Ressource revient avec la deuxième édition de La Journée du Bizz Glacé

Après une première édition couronnée de succès, La Journée du Bizz Glacé revient pour une deuxième année! Le 4 juin prochain, la population pourra se procurer un cornet «Bizz» dans de nombreux bars laitiers du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Lors de cette journée, les entreprises participantes s’engagent à verser 1$ par cornet « Bizz » vendu à La Ressource d’aide aux personnes handicapées.

Développée grâce à l’appui de nombreuses entreprises, cette activité de financement se veut accessible et répartie en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent. Elle vient remplacer le Party de crabe qui avait lieu à Rimouski avant la pandémie.

«Encore cette année, plusieurs bars laitiers de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent se joignent à notre activité phare du printemps : La Journée du Bizz Glacé. Quelle belle façon de célébrer l’arrivée du beau temps, et ce, tout en soutenant une excellente cause!», mentionne Carole Pitre, présidente de l’organisme.

À ce jour, 23 bars laitiers ont accepté l’invitation lancée par notre organisme! D’autres entreprises participantes pourraient s’ajouter d’ici l’événement. Suivez nos réseaux sociaux ou consultez notre site web pour une liste à jour.

À nouveau cette année au Bas-Saint-Laurent, Desjardins s’associe à La Ressource et présente La Journée du Bizz Glacé. La Ressource remercie chaleureusement ses partenaires et convie la population à cette grande journée où sourires et délices seront à l’honneur.

Les sommes amassées grâce à la Journée du Bizz Glacé sont directement réinvesties en services aux membres de chacun des secteurs de La Ressource. Chaque dollar amassé aide La Ressource à améliorer le quotidien des personnes handicapées d’ici et de leur famille.

La Ressource

La Ressource d’aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine est un organisme à but non lucratif voué à l’intégration sociale des personnes vivant avec un handicap dans toutes les sphères de l’activité humaine.

Depuis plus de 27 ans, La Ressource travaille de concert avec les organismes communautaires et gouvernementaux pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec une différence ainsi que celle de leur famille.

Durant la dernière année, La Ressource a effectué près de 3 460 interventions qui ont permis de soutenir plus de 1 382 personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Liste des bars laitiers participants, en date du 18 mai 2023 au KRTB

Snack Bar D’Amours 47, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup

Ferme Cybèle La Pocatière 504, avenue de la Grande-Anse, La Pocatière

Le Blizzaroïde Bar laitier givré 204, route 230 Ouest, Saint-Pascal

Les petits bonheurs de Marguerite 693, route 289, Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Glacier des Battures 537, route du Fleuve, Notre-Dame-du-Portage

Bar Laitier Chez Kwick-Kwick 69, route 132, Trois-Pistoles

Bar Laitier De La Fromagerie Le Détour 120 rue Commerciale Nord,

Témiscouata-sur-le-Lac