Le Corégone commencera à naviguer le 20 mai

Après plus de trois ans et demi de travail, la Corporation de développement de Lac-des-Aigles a vu ses efforts être récompensés. Le financement du Centre d’interprétation des salmonidés et des écosystèmes aquatiques est finalement attaché, et ce projet évalué à 4,5 M$ verra le jour dans l’église Saint-Isidore de Lac-des-Aigles. Le président de la ...