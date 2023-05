Inauguration de l’agrandissement du Complexe des Générations

Le 6 mai dernier, en présence de plusieurs dignitaires et de citoyens du milieu, la municipalité de Packington a inauguré ses nouvelles installations au Complexe des Générations situé au 115, rue Soucy.



Le projet a été rendu possible grâce à la contribution du gouvernement du Québec, par l’entremise du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour un montant de 742 418 $. Il a également reçu une contribution du milieu de 69 024 $ provenant de divers donateurs. Le projet totalise un investissement de 1 075 973 $.

Présente lors de l’inauguration, la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne, a déclaré : «Je suis très fière de la réalisation du Complexe des générations de Packington. C’est toute la communauté qui pourra profiter pleinement de ces installations sportives de qualité et de ce lieu de rassemblement d’exception. Pour notre gouvernement, il est essentiel de contribuer à la réalisation d’infrastructures collectives qui répondent aux besoins des citoyennes et citoyens et qui permettent aux municipalités comme Packington de continuer de se développer et de demeurer attractives.»

L’événement a aussi été l’occasion de découvrir l'œuvre sculpturale L’horizon qui nous traverse de l’artiste louperivois Xavier Labrie. Inspirée par les paysages de Packington, l'œuvre spécialement conçue pour le complexe municipal dans le cadre de la politique d’intégration des arts à l’architecture, invite au rassemblement et au partage.

Les travaux des derniers mois ont aussi permis d’agrandir le Complexe des Générations afin de mettre aux normes et en quantité suffisante les installations sanitaires ainsi que de faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. La rénovation de la cuisine communautaire et de ses équipements devenant une nécessité, suscite l’admiration de tous et permet aux organismes communautaires d’offrir des repas abordables dans un espace sécuritaire et de qualité. Une passerelle couverte reliant le Complexe des Générations et la patinoire également couverte permettent une circulation entre les deux bâtiments.

Selon Jules Soucy, maire de Packington, le nouveau bâtiment vient consolider les installations actuelles et bonifie l’offre de services de la municipalité quant à la présentation d’événements d’importances locales et régionales.

Il ajoute en mentionnant que ce projet fait également la fierté de la population de Packington, en accentuant son sentiment d'appartenance et en permettant d’améliorer la qualité de leur milieu de vie.

Il souligne également que la renommée de la mobilisation citoyenne de Packington n'est plus à faire et ce projet concrétise cette implication et cette vitalité bien visibles.