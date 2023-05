Rivière-du-Loup gagne un prix Ovation municipale pour sa glace olympique

La Ville de Rivière-du-Loup a remporté un prix Ovation municipale le 5 mai dernier dans la catégorie Aménagement, environnement pour le projet de rénovation du Stade de la Cité des jeunes visant à aménager une glace olympique.

Cette remise de prix avait lieu dans le cadre de la 18e présentation du mérite Ovation municipale 2023 de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), à Gatineau. La Ville de Rivière-du-Loup a tiré son épingle du jeu comparativement aux deux autres projets finalistes de la même catégorie, soit l’encadrement des projets d’unités d’habitation accessoires de Sainte-Catherine et le Code de l’urbanisme de Laval.

«C’est une grande fierté pour nous d’accueillir ce prix-là […] Nous sommes bien contents de ça. C’est un projet qui a bien été piloté par le Service d’ingénierie de la Ville», souligne le maire de la Ville de Rivière-du-Loup, Mario Bastille.

Malgré d’importants couts liés à la rénovation de ce bâtiment, les élus ont décidé de garder le cap et d’aller de l’avant avec la réfection de l’ancien aréna plutôt que d’en construire un neuf. Le courage de l’administration municipale louperivoise a été salué par de nombreux élus présents à cette remise de prix de l’UMQ.

«On a vu la plus grande preuve de la nécessité d’avoir une telle infrastructure pendant la Finale des Jeux du Québec. Nous avons pu accueillir des compétitions hautement relevées et les sièges étaient remplis», ajoute M. Bastille. Il croit que les citoyens qui avaient des doutes sur ce projet ont changé d’idée lorsqu’ils ont vu le résultat final, lors des Jeux du Québec.

Les directeurs du Service loisirs, culture et communautaire Benoît Ouellet et du Service technique et de l’environnement Gérald Tremblay, directement impliqués dans ce projet d’envergure, ont su convaincre le jury de l’UMQ.

Voici la description du projet de Rivière-du-Loup qui a été récompensé :

«Les élues et élus de Rivière-du-Loup ont fait preuve d’audace en décidant de rénover l’aréna, plutôt que de le détruire, pour y installer une glace olympique, afin de respecter la politique sur le patrimoine de la ville. En effet, l’aréna a une valeur patrimoniale et la restauration a permis de mettre certains aspects architecturaux en valeur comme les arcs de béton ou la toiture de bois, mais elle a également permis de retirer complètement la peinture au plomb. De plus, un système de récupération d’énergie à la fine pointe de la technologie a été installé afin de répondre aux objectifs en matière de réduction du Co2.»

Le cout total des rénovations du Stade de la Cité des jeunes, qui se sont déroulées en majeure partie pendant la pandémie, s’élève à 11,5 M$.

Le mérite Ovation municipale souligne depuis 2005 le fruit du travail des organisations municipales qui mettent de l’avant des solutions originales afin de répondre aux besoins de leur communauté. Depuis la création du concours, plus de 1 000 projets ont été présentés et plus d’une centaine d’entre eux ont été primés.

En 2021, le projet «La Grand-mère aux livres…et ses amis!» de la MRC des Basques a été récompensé au mérite Ovation municipale dans la catégorie Culture, patrimoine, loisirs et tourisme.