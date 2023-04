Gagnants du Tournoi de cartes de L’Isle-Verte

Le 15 avril se tenait un Tournoi de cartes au Pavillon de l’amitié de L’Isle-Verte, organisé par le Club des 50 ans et plus. Quarante participants se disputaient 400 $ en bourses. Louis Lafrance et Martin Gagnon ont été les grands vainqueurs de l’évènement.

Georgette Beaulieu et Jocelyn L’Italien se sont rendus en grande finale du groupe A. Conrad Lafrance et Gilbert Lafrance ont été déclarés gagnants du groupe B alors que Louise Morin et Denis Fraser ont obtenu le deuxième prix.

Les activités se sont déroulées dans la joie et la bonne humeur au grand plaisir des participants et des organisateurs qui espèrent renouveler l’expérience.

Le club tient à remercier ses commanditaires, les organisateurs, la conceptrice de l’affiche ainsi que les participants pour leur présence.