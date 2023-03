Rallye la Faune en hiver

Le possible prolongement du réseau d’aqueduc et d’égouts dans le secteur de la Place Carrier et de la rue de la Sucrerie continue d’alimenter les débats à Rivière-du-Loup. Des citoyens ne lâchent pas le morceau et estiment qu’il est nécessaire d’aller de l’avant avec le projet, arguments à l’appui. D’autres les accusent plutôt de crier au loup, ...