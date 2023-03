207 843$ versés au Bas-Saint-Laurent pour le mieux-être des enfants

L’équipe d’Opération Enfant Soleil était de passage le 28 février dernier à Rimouski afin de remettre 207 843$ à onze établissements pour la réalisation de leurs projets, qui auront un impact important dans le parcours de soin des enfants de la région : le Centre hospitalier régional du Grand-Portage, l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, le Centre hospitalier de Trois-Pistoles et l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac.

Dans le cadre de sa Tournée des mercis 2023, Opération Enfant Soleil s’arrêtera dans les 17 régions de la province afin de remettre aux grands centres pédiatriques ainsi qu’aux hôpitaux et aux organismes des quatre coins du Québec sa contribution grâce à tous les efforts déployés au cours de la dernière année. Ces sommes permettront de répondre de façon concrète aux besoins des différents établissements, d’appuyer les équipes médicales et d’offrir les meilleurs soins à nos tout petits.

«La tournée des mercis est un moment privilégié pour Opération Enfant Soleil. C’est le moment où notre mission prend tout son sens alors que nous allons permettre la réalisation de plus de 110 projets concrets, porteurs et qui élèvent constamment les soins prodigués aux enfants, partout au Québec. Nous profitons de la tournée pour saluer la générosité des donateurs, l’engagement de nos partenaires et le dévouement de nos bénévoles parce que... les petits miracles n’arrivent pas seuls!», exprime Jonathan Gendron, Président-directeur général d’Opération Enfant Soleil.

Partout où les membres de l’équipe d’Opération Enfant Soleil s’arrêtent, ils rencontrent des membres des équipes soignantes qui témoignent de l’impact majeur d’Opération Enfant Soleil au fil du temps, mais aussi des besoins en évolution, qui les motivent à poursuivre leur mission.

«Nous tenons à remercier les généreux donateurs qui ont un impact majeur sur la qualité des soins que nous pouvons offrir aux familles. Certains soins et services ne pourraient être dispensés dans notre région sans le soutien d'Opération Enfant Soleil. C'est grâce à vous tous que nous pouvons faire progresser notre mission auprès des jeunes et leurs familles», souligne Marie-Josée Boutot, chef de service de la pédiatrie et des cliniques externes pour Rimouski.

ÉLIANNE ST-PIERRE, ENFANT SOLEIL DU BAS-SAINT-LAURENT

Opération Enfant Soleil profite également de la Tournée des mercis afin de présenter à la population québécoise les 17 Enfants Soleil ambassadeurs de la cause cette année. Élianne St-Pierre, Enfant Soleil du Bas-Saint-Laurent, est atteinte de multiples malformations cardiaques congénitales et greffée du cœur.

Près de 24h après sa naissance, Élianne a de la difficulté à respirer et fait des bruits anormaux. Transférée au CHUL à Québec, son état se dégrade rapidement. À seulement six jours de vie, elle subit sa première chirurgie à cœur ouvert. Deux autres chirurgies seront par la suite nécessaires. Elle les a subies aux âges de six mois et de trois ans. À 15 mois, Élianne entre en choc septique et doit se faire opérer afin de retirer une bactérie logée dans son encéphale. Vers la fin de 2021, Élianne est en insuffisance cardiaque. Elle doit se faire hospitaliser au CHU Sainte-Justine et être mise sur la liste d’attente pour une greffe. À presque 8 ans, Élianne obtient un nouveau cœur. La greffe est un succès, et Élianne redevient graduellement la petite fille enjouée et rieuse qui fait le bonheur

de sa famille.

L’équipe d’Opération Enfant Soleil a eu le bonheur de faire la connaissance d’Élianne et de sa famille le 28 février dernier. Il est possible de découvrir leur histoire lors du prochain Téléthon qui aura lieu le 4 juin et qui sera diffusé à TVA.

PROJETS FINANCÉS DANS LA RÉGION

À ce jour, 2 387 948 $ ont été versés dans le Bas-Saint-Laurent afin de veiller au mieux-être des enfants. La contribution d’Opération Enfant Soleil est importante, mais les projets qu’elle permet de concrétiser le sont encore plus.

Un total de 41 856 $ sera remis au Centre hospitalier régional du Grand-Portage. Une première partie de ce montant sera versée par Opération Enfant Soleil afin de financer l’achat de deux bassinettes de transport pour bébés permettant d’assurer le transport sécuritaire des poupons. Une deuxième partie de ce montant favorisera le maintien et le retour rapide des nouveau-nés en région. Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux verseront chacun 15 043 $ pour financer l’achat d’un moniteur à signes vitaux permettant de vérifier l’état de santé des enfants en tout temps, de deux saturomètres et d’une civière pédiatrique permettant de transporter les enfants de façon sécuritaire et confortable. À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis 493 838 $ à ce centre hospitalier.

Pour l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, c’est 2 685$ qui sera remis. Grâce à cet octroi l’hôpital pourra se procurer trois moniteurs de tension permettant de mesurer la tension artérielle chez les enfants. À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis 149 335 $ à cet hôpital.

C’est 27 140 $ qui sera remis à l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac. Une première partie de ce montant sera versée par Opération Enfant Soleil afin de financer l’achat d’un incubateur de transport permettant d’améliorer l’efficacité des interventions auprès des nouveau-nés ainsi que la rapidité et la sécurité des transferts. Une deuxième partie de ce montant permettra de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau-nés en région. Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux verseront chacun 3 420 $ afin de financer l’achat d’un moniteur à signes vitaux permettant de surveiller l’état de santé général des enfants en tout temps. À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis 139 237 $ à cet hôpital.

Enfin, 2 906 $ sera remis au Centre hospitalier de Trois-Pistoles. Ce montant permettra de financer l’achat d’un bilirubinomètre, appareil permettant de mesurer le taux de bilirubine dans le sang et de prévenir la jaunisse chez l’enfant. À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis 24 102 $ à ce centre hospitalier.