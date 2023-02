La Clinique dentaire Kamouraska amasse 5 200 $ pour le Fonds Rose

Docteure Jill Laroche Paquet, dentiste généraliste et propriétaire de la Clinique dentaire Kamouraska et son équipe ont remis un don de 5 200 $ au Fonds Rose de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima, destiné à la santé féminine.

Du 1er juillet au 31 décembre dernier, la Clinique dentaire Kamouraska s’était engagée à verser un don de 10 $ pour chaque couronne dentaire effectuée à sa clinique et à doubler les dons qu’elle a sollicités auprès de sa clientèle. «Nous visions 5 000 $ et nous sommes emballées d’avoir dépassé cet objectif. […] En tout, ce sont 259 couronnes que nous avons faites pendant cette période et nous avons doublé les dons de nos clients pour plus de 1 300 $», précise la dentiste.

Au cours de l’année 2022, en plus du soutien de la Clinique dentaire Kamouraska, plusieurs autres activités de la Fondation ont financé le nouveau Fonds Rose. «Je tiens à remercier chaleureusement Docteure Jill Laroche Paquet et son équipe de la Clinique dentaire Kamouraska pour leur participation à ce fonds», mentionne le Docteur Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration de la Fondation.

La directrice, Maryse Pelletier, ajoute : «L’année 2023 ne fait que commencer et déjà nous lancerons prochainement une nouveauté pour continuer de faire grandir le Fonds Rose, la population est invitée à rester à l’affût».