Le Témiscouata et les Basques séparés au fédéral

Avec le redécoupage des circonscriptions de l’Est-du-Québec, les MRC des Basques et de Témiscouata actuellement regroupées sous Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques seront séparées dès 2024. De plus, «Les Basques» sont appelées à disparaitre du nom de la nouvelle circonscription.

Malgré l'opposition des partis d'opposition et les doléances de nombreux acteurs socioéconomiques, la circonscription d'Avignon - La Mitis – Matane - Matapédia, actuellement représentée par la bloquiste Kristina Michaud, serait abolie et redistribuée, forçant du même coup le déplacement des MRC de la Mitis et de la Matapédia à celle de Rimouski-Neigette et repousserait celle du Témiscouata vers celle de Montmagny - L’Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup, future Montmagny–Témiscouata–Kataskomiq.

Cette nouvelle circonscription deviendrait Rimouski - La Matapédia et englobera dorénavant le territoire des MRC des Basques, Rimouski-Neigette, de la Mitis et de la Matapédia.

Le député de Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, qui à l’instar du Bloc québécois, s’oppose vivement au redécoupage et rejette les arguments mathématiques à la faveur de la qualité des services.

En aout dernier, il avait donc plaidé pour le maintien des circonscriptions dans l'est, soulignant que la perte d’un siège diminuerait le poids politique de l’Est-du-Québec. Il rappelait qu'en 1993, pas moins de cinq députés représentaient ce même territoire. Ce nombre passera à trois dès 2024.

«Pour moi quelqu’un qui habite en région ou qui habite dans un centre urbain devrait avoir un service comparable», nous confiait Maxime Blanchette-Joncas. Il ajoutait qu’enlever un siège et rajouter le territoire aux circonscriptions des autres députés ne servait pas la population parce qu’en ayant des milliers de kilomètres carrés à couvrir, le député n’est pas aussi efficace. Il ne souhaite en aucun cas la diminution ou la coupe de service à la population.

Rappelons que la Commission a mené ses travaux avec l'objectif d'équilibrer la population de chacune des circonscriptions du Québec. Elle a tenu 20 séances de consultation publique d'un bout à l'autre de la province en septembre et octobre derniers, dont 3 séances virtuelles. À ces audiences publiques s'ajoutent plus de 300 mémoires, commentaires et suggestions reçus de citoyens, élus et organismes.

«[…] la Commission estime avoir réussi à concilier ses obligations légales avec les commentaires reçus tout au long de la consultation publique, particulièrement en ce qui a trait au respect des limites des municipalités régionales de comté (MRC) et des particularités locales », a déclaré le président de la Commission, Jacques Chamberland par voie de communiqué.

Maxime Blanchette-Joncas réagira à la nouvelle cet après-midi.

Plus de détails suivront...