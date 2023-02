La Fondation André-Côté reçoit un financement de 27 742$ pour un nouveau service

La Fondation André-Côté a reçu un financement de 27 742 $ pour son projet «Biblio mobile» grâce au programme «Initiative canadienne pour des collectivités en santé» dans la catégorie «solution numérique». Pour obtenir une aide financière, le projet se devait de fournir «des solutions numériques qui relient les gens, facilitent l'engagement des citoyens et soutiennent la prestation de services et d'activités communautaires».

La «Biblio mobile» a pour objectif de rendre accessible sur une plateforme numérique l’ensemble des ouvrages que la Fondation André Côté a acquis au cours des dernières années. Les ouvrages portent sur les cancers, les maladies incurables l’alimentation, les proches aidants, l’aide médicale à mourir et les soins palliatifs, notamment.

«En créant cette "bibliothèque virtuelle" toute personne habitant dans les 19 municipalités que nous desservons et voulant se renseigner sur un sujet ou encore, emprunter du matériel en lien avec une maladie incurable pourrait alors le faire, et ce, gratuitement. Nous souhaitons également bonifier l'éventail de ce service en acquérant du nouveau matériel d'information et ludique sur les différents thèmes avec les services que nous offrons. Nous souhaitons devenir une référence régionale en assurant une accessibilité», mentionne Marie-Pier Breault, directrice générale.

Le gouvernement fédéral a fait appel aux fondations communautaires pour sélectionner les projets les plus structurants dans chacune des communautés canadiennes. Dans ce cas-ci, c'est grâce à la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent - Gaspésie - Les Îles que la Fondation André-Côté a reçu un avis favorable à sa demande de financement.