Se reconnecter à l’essentiel, se reconnecter à l’humain

De plus en plus de personnes, majoritairement des ainés, vivent seuls à la maison. Dans les dernières années, plusieurs drames sont survenus dans des résidences, des vies auraient pu être sauvées par un simple petit geste. Un geste qui peut se résumer à un simple message texte, un appel ou une conversation créant un filet de sécurité entre voisins et une communauté plus tissée serrée.

C’est l’objectif visé par le Centre D’action bénévole région Témis qui a lancé la campagne de sensibilisation «Sécurité entre voisins» ce 1er février.

Davantage de détails à venir...