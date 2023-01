Le comité organisateur du 29e Colloque de l’Association des enseignantes et des enseignants en Techniques d’éducation à l’enfance (AEETÉE) lance un appel à communications pour ce rendez-vous incontournable d’échanges, de discussions et de réflexions qui aura lieu à l’Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup les 5 et 6 juin prochains.

Les membres de l’organisation souhaitent recevoir les propositions de toute personne intéressée à venir partager ses connaissances découlant de sa pratique ou du développement de différents projets. Ayant pour thème Prendre le temps, cette 29e présentation se penchera sur le rôle du personnel enseignant et des étudiantes et étudiants en Éducation à l’enfance. L’inclusion, la diversité, la vulnérabilité, le temps de ressourcement et les besoins particuliers feront partie des sujets abordés lors du Colloque.

Les communications peuvent prendre la forme d’un atelier d’échange, d’une présentation de recherche, d’une discussion à caractère pédagogique ou d’une présentation d’expérience spécifique qui touche la formation collégiale et les stratégies d’apprentissage. Les enseignantes et enseignants en Éducation à l’enfance, chercheuses et chercheurs, personnes-ressources dans une discipline connexe et partenaire du réseau de services éducatifs peuvent soumettre une communication. Le comité organisateur sélectionnera les propositions en fonction de leur intérêt général pour l’enseignement collégial, de la transférabilité des réflexions et expériences exposées, de l’intérêt suscité, de la diversité des points de vue exprimés. La durée des communications incluant les échanges avec les participantes et participants est de 60 à 75 minutes. Les frais de déplacement et un repas seront offerts aux gens qui présentent un atelier ou une discussion. La réponse du comité organisateur sera transmise au plus tard au courant du mois de février 2023.

Les propositions de communications doivent être soumises par le biais de ce formulaire www.cegeprdl.ca/aeetee2023 d’ici le vendredi 17 février 2023.