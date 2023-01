Le 29e Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay vise le million

Le Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay, organisé depuis maintenant 29 ans pour amasser des fonds pour l’organisme Ligne de Vie du Témiscouata, se déroulera du 11 au 19 février. Selon Michel Ruest, organisateur de l’évènement, il ne manque que 35 000 $ pour atteindre le million de dollars remis à travers les années. Les porte-paroles de l’édition 2023, Daniel Chouinard et Bruno Malenfant sont optimistes d’y arriver.

«C’est un beau défi qu’il faut relever. Je crois qu’on est capable d’aller chercher ça, 35 000!», s’est exclamé M. Malenfant, maire de Saint-Michel-du-Squatec. D’après le conseiller de la Ville de Pohénégamook, les gens seront au rendez-vous pour soutenir l’activité, et du même fait l’organisme, puisque les besoins des personnes en fin de vie sont plus criants avec la pandémie qui a sévi ces dernières années.

Les gens n’ont pas tous la chance d’avoir une famille pour les années, croit M. Malenfant. «On se doit d’offrir un peu de notre temps», souligne-t-il, en mentionnant qu’en soutenant l’organisme, c’est aider les personnes atteintes de cancer.

Avec le coronavirus, Ligne de Vie a perdu plus de la moitié de ses bénévoles, n’en restant qu’une quarantaine. Les fonds qui lui sont versés l’aide à maintenir ses différents services. «Il reste beaucoup de travail à accomplir pour donner un regain d’énergie à l’organisme, mais nous sommes très confiants que nous y arriverons», a lu la vice-présidente du conseil d’administration, Line Morin, au nom de Gerry-Ann Thériault, présidente. Lors de la conférence de presse du 19 janvier. L’organisme permet, en plus de l’accompagnement de fin de vie, d’aider les gens à se procurer des perruques, de prêter des lits électriques, notamment.

Cette cause, Michel Ruest la porte dans son cœur depuis 36 ans. Il a commencé les Quillethons en Gaspésie après qu’un garçon que sa femme et lui supportaient est décédé du cancer. «Notre rôle à nous est, d’année en année, de trouver des moyens pour que l’organisme soit capable de rencontrer ses obligations pour aider plus de personnes en fin de vie et leurs proches», soutient-il.

«J’ai toujours cru qu’un évènement, ça lui prend un cœur. Nous, la mission première que l’on s’est donnée, c’est d’aider les personnes atteintes de cancer ou en phase terminale sur le territoire», confie-t-il.

L’évènement aura lieu au Salon de quilles Témis situé au 35, rue St-Laurent à Témiscouata-sur-le-Lac dans le quartier Cabano. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant en formant une équipe de quatre personnes minimum. Le prix est de 25 $ par joueur. Pour réserver une plage horaire de deux heures, il suffit d’appeler au 418 854-1360. Il est aussi possible de déléguer des joueurs en inscrivant leur nom sur une feuille et envoyer un chèque au salon. Seuls les dons sont aussi acceptés.

La population témiscouataine, et même au-delà, est invitée à jouer et s’amuser. Des prix de participation seront tirés. «Le but de ça c’est d’avoir du plaisir et de faire un don à l’organisme», explique M. Ruest. Durant la dernière fin de semaine de jeu, des musiciens seront sur place pour divertir les participants.