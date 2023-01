Le gouvernement du Québec octroie près de 90 000 $ à trois médias communautaires de la région

La députée Amélie Dionne annonce, au nom du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, l’octroi d’une somme près de 90 000$ à trois médias communautaires de la région de Rivière-du-Loup – Témiscouata et Les Basques.

Ce soutien est accordé dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les médias communautaires et vise à appuyer les médias imprimés, radios, télévisions et médias en ligne communautaires dans la poursuite de leur mission et la réalisation de leur plan d’action. Une somme additionnelle provient du Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire, qui a pour but de soutenir les organismes communautaires.

Par cet octroi, le gouvernement du Québec veut faire en sorte que les Québécois aient accès à une information diversifiée et de qualité, qui reflète la réalité de chacune des régions. Il veut par ailleurs soutenir les médias communautaires dans leurs efforts pour stimuler la participation citoyenne et le développement local et régional.

Ainsi la Coopérative de solidarité d'information des Basques reçoit 44 000 $, le journal Épik de Cacouna obtient 11 943 $ et Télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays touche 33 950 $. Le montant total est donc de 89 893 $ pour ces médias communautaires de la circonscription.

«Je suis très heureuse de cette aide financière octroyée à trois médias communautaires de notre circonscription. Ce sont des sources d’informations locales appréciées de nos citoyens qui permettent de parler de sujets qui touchent de près nos communautés. Je vois cette aide financière comme une belle reconnaissance du travail réalisé par ces médias, dans la poursuite de leur mission», a souligné Amélie Dionne, députée Rivière-du-Loup – Témiscouata.