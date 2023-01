Des bonnets pour les nouveau-nés de la région

La députée Amélie Dionne annonce, au nom du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, l’octroi d’une somme près de 90 000$ à trois médias communautaires de la région de Rivière-du-Loup – Témiscouata et Les Basques. Ce soutien est accordé dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les médias communautaires et vise ...