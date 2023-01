Hausse de taxes de 6,6 % à Saint-Antonin

En décembre dernier, la Ville de Saint-Antonin a présenté son budget 2023. Les propriétaires d’une maison d’une valeur moyenne de 237 000 $ verront une augmentation de leur compte de taxes de 6,63 %. Malgré une baisse de 8 % de la taxe foncière, l’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation a fait augmenter la facture des citoyens puisque le prix moyen des propriétés a monté de 25,9 %.

Ainsi, les résidents avec une maison moyenne qui était évaluée à 193 700 $ a augmenté de 43 300 $. La taxe résidentielle, pour sa part, a diminué de 0,72 $ par 100 $ d’évaluation à 0, 66 $. Le compte de taxes pour une maison moyenne avec services est donc passé de 1 395 $ en 2022 à 1 564 $ en 2023, soit une hausse de 169 $. «Ça ne peut pas faire autrement que de monter», a confié le maire Michel Nadeau, en mentionnant le contexte inflationniste qui sévit partout au Canada. Mentionnons que l’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 6,9 %, selon les données d’octobre 2022.

Concernant les secteurs agricole et forestier, l’augmentation a suivi la même tendance que les résidences, donc la taxe foncière se trouve à 0,66 $ du 100 $ d’évaluation. Celle du secteur commercial et industriel est passée de 0,30 $ à 0,31 $.

La tarification des services municipaux a aussi augmenté. L’aqueduc est passé de 116,96 $ à 144 $ en 2023. Les égouts connaissent une hausse de 12 $ se chiffrant maintenant à 141 $. «Où ça fait le plus mal, c’est au niveau de la collecte des matières résiduelles», soutient la directrice générale et greffière, Nancy Dubé. En raison de l’augmentation des frais liés à la SÉMER ainsi qu’au lieu d'enfouissement technique (LET) de Rivière-du-Loup, les contribuables qui ont moins recyclé et la hausse du prix de l’essence, les citoyens de Saint-Antonin doivent maintenant débourser 238,75 $ au lieu de 186,80 $. Le renouvellement d’enregistrement des chiens a monté de 5 $ à 15 $ et la vidange des fosses septiques de 105 $ en 2022 s’est élevée à 113, 25 $ en 2023. Aussi, les taxes spéciales couvrant le garage, le pavage de la rue Principale, les étangs aérés, la mise aux normes de l’eau portable, les estrades et la nouvelle caserne incendie et le service de la dette ont augmenté de 5,91 %.

Les revenus de la Ville s’élèvent maintenant à 6,7 M $, alors qu’ils se chiffraient à 5,9 M $ en 2022. La valeur des résidences de Saint-Antonin a augmenté de 100 M $. Les dépenses se sont aussi accrues à 6,4 M $, soit 1,1 M $ de plus que l’an dernier. «C’est pour ça qu’on n’a pas eu le choix d’aller chercher ça au point de vue de la taxation. Saint-Antonin, dans toute la MRC, il y en a qui peuvent être jaloux, on est dans les très bas. On a toujours été au maximum, en montant le taux de juste une cent ou une cent et demie. On a essayé d’être le plus fin, le plus équitable pour les gens parce que normalement, l’évaluation des maisons ça se fait au trois ans, nous on le fait au six ans», soutient M. Nadeau.

Environ 20 000 $ seront injectés dans l’excédent de fonctionnement affecté et les réserves et un peu plus de 300 000 $ serviront au remboursement de la dette. «Ce n’est pas le fait qu’on soit devenu une Ville qui a joué dans ces hausses, c’est le fait qu’on a eu des contrats à renouveler et l’explosion des couts», explique Mme Dubé. Ce sont 49,2 % des revenus de fonctionnement de Saint-Antonin qui proviennent des taxes.

Tous les détails du budget sont disponibles au: http://ville.saint-antonin.qc.ca/administration_municipale/?id=stantonin-budget.