Des nouvelles de la Maison le Puits

Encore une fois cette année, la Maison le Puits a conclu la campagne des paniers de Noël dans les Basques avec fierté. Plus de 20 000 $ ont été récoltés dans le milieu auprès de divers partenaires, et l’organisme a bonifié l’aide accordée à ce projet en remettant 20 000 $ pour être capable d’offrir plus de 300 paniers de Noël.

En raison de l’augmentation du coût de la vie et les besoins grandissants de la population, il y a eu, pour l’année 2022, une augmentation de 30 % des demandes dans ce dossier.

À noter que la Maison le Puits remet aussi plus de 7 000 $ annuellement en dépannage alimentaire, ainsi que plus de 3 000 $ en dépannage financier spécifique dans la MRC des Basques.

En 2023, la Maison le Puits fêtera ses 40 ans d’existence. Elle se promet de souligner cet anniversaire de diverses manières afin de remercier la population et les partenaires d’être fidèles au poste depuis plusieurs années.

La Maison le Puits tient à remercier la population pour les dons et la fréquentation assidue au magasin, puis les partenaires financiers ainsi que la communauté pour la solidarité. Elle tient également à remercier la trentaine de bénévoles qui œuvrent chaque semaine à organiser et valoriser cet organisme, afin d’aider et de remettre des sommes importantes à la communauté des Basques.