SÉMER : le ministre Fitzgibbon sera à Rivière-du-Loup ce mercredi 

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, sera dans la région de Rivière-du-Loup ce mercredi 11 janvier afin d’effectuer une annonce concernant la Société d’économie mixte en énergie renouvelable (SÉMER) et son usine de biométhanisation. Les médias sont conviés sur place en fin de journée.

Pour le moment, il est impossible de savoir si le ministre confirmera une aide financière qui permettra à l’usine d’acquérir de nouveaux équipements essentiels à la production de gaz liquéfié.

Voilà maintenant un peu plus d’un an et demi que les dirigeants de la SÉMER ont déposé une demande de 3 M$ au gouvernement du Québec. Depuis, cette requête aurait été revue à la hausse afin de suivre la hausse du cout des matériaux, a récemment laissé entendre le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille.

Ces derniers mois, différentes analyses - exigées par Québec - ont été effectuées pour prouver que le projet était viable et qu’un réinvestissement était justifié. Les résultats de ces études n’ont pas été dévoilés publiquement.

Actuellement, l’usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup brule le biogaz produit par les matières résiduelles récoltées.

Tous les détails de l'annonce seront diffusés sur site d'Info Dimanche.