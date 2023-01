Une année achalandée pour la Traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon

La Traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon qui a mis fin à ses activités saisonnières le 2 janvier dernier peut se réjouir d’un bilan positif pour l’année 2022.

«L’achalandage a été excellent sur la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon», a exprimé Marc Larouche, porte-parole pour la société Clarke inc. D’ailleurs, les résultats devraient s’approcher de ceux de 2019, «une année record», selon M. Larouche.

Ce sont plus de 143 315 passagers qui ont transité d’une rive à l’autre, en 2019, par le service du NM Trans-St-Laurent. «C'est de très bon augure pour les statistiques officielles qui seront publiées vers la fin février», a-t-il ajouté.

Contrairement aux années prépandémiques, celle de 2022 marque un certain retard quant à l’achalandage de voyageurs étrangers. Bien qu’il fût majoritairement question de passagers canadiens et américains, le NM Trans-St-Laurent a embarqué à bord peu de voyageurs européens. «Ça reprend tranquillement. On sent qu’il y a un retour, mais ce n’est pas encore revenu au niveau normal», a précisé M. Larouche.

Le NM Trans-St-Laurent se trouve actuellement au port de Québec, où il y subira cet hiver des travaux d’entretien annuels. La reprise du service est prévue le 6 avril 2023.