La grande Visite du Cégep de Rivière-du-Loup dans le confort de son salon 

Le samedi 14 janvier, de 10 h à 15 h, le Cégep de Rivière-du-Loup recevra visiteuses et visiteurs lors de La grande Visite, un évènement virtuel qui permettra de découvrir les installations de l’établissement et de rencontrer ses représentantes et représentants.

Destinée aux élèves du secondaire, aux parents, aux conseillères et conseillers d’orientation, aux adultes qui envisagent un retour aux études et aux étudiantes et étudiants de l’international, cette journée sera animée par deux professionnels de l'information scolaire, Caroline Bergeron et Pier-David April. Pour l’occasion, une plateforme en ligne spécialisée dans l'expérience évènementielle sera utilisée.

Au cours de cette journée, les visiteuses et visiteurs pourront en apprendre plus sur les nouveautés du Cégep et de ses programmes d'études ainsi que sur les nombreux services offerts, le tout depuis le confort de leur salon. L'évènement réunira, entre autres, des intervenantes et intervenants des programmes Gestion et intervention en loisir, Graphisme, Sciences de la nature, Techniques administratives (Comptabilité et gestion) et Technologie du génie électrique (Automatisation et contrôle). Il sera également possible de poser des questions en tout temps et d'en apprendre plus sur les généreuses bourses Parcours et Perspective Québec destinées à la mobilité interrégionale et au recrutement de main-d’œuvre dans des secteurs précis.

De l’information sur la Résidence du Cégep et les possibilités de logement à Rivière-du-Loup, la réussite au collégial, les services adaptés, le sport et la vie socioculturelle sera communiquée. Des mini-conférences portant sur les programmes d'études Techniques d'inhalothérapie et Techniques de pharmacie qui ont récemment été annoncés au Cégep de Rivière-du-Loup auront aussi lieu.

Finalement, des représentantes et représentants des programmes d’attestation d’études collégiales en cinéma et en coopération interculturelle s’entretiendront sur ces offres de formation continue.

«Malgré le retour en force des activités en présence, nous souhaitions conserver une formule virtuelle qui permet de rejoindre les gens de l’extérieur qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer à Rivière-du-Loup lors d’une journée portes ouvertes en personne. L’année dernière, des visiteurs nous avaient exprimé le souhait qu’un volet virtuel soit de retour dans les années subséquentes. Nous rejoignons, entre autres, de nombreuses personnes intéressées des grands centres et de l’international. Cette formule s’ajoute à plusieurs autres initiatives en présence, soit nos visites personnalisées offertes toute l’année aux parents et aux élèves ainsi que nos tournées et rencontres conçues pour les élèves du secondaire. Bref, il existe une option idéale de nous rencontrer, peu importe la situation!», précise Caroline Bergeron, conseillère en information scolaire et aux étudiants internationaux.

Les participantes et participants de La grande Visite courront la chance de remporter une montre connectée. La programmation complète de La grande Visite est disponible sur le site web du Cégep à l’adresse www.cegeprdl.ca/lagrandevisite où il est également possible de se procurer gratuitement et dès maintenant un billet d'accès pour l’évènement virtuel.