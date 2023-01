50e anniversaire de mariage

Le 30 décembre 1972, Gaétane Breton et André Gamache ont uni leurs vies pour le meilleur et pour le pire à l’église de Notre-Dame-du-Portage. Leur famille compte maintenant trois enfants et sept petits-enfants.

Pour leurs noces d’or, ils sont retournés ensemble se faire photographier à l’endroit où ils se sont mariés, près du presbytère de Notre-Dame-du-Portage. Joyeux anniversaire de mariage, d’amour et de complicité à vous deux, de la part de toute la famille Breton.