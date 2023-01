Le CAB des Seigneuries remercie L.L. Fraser Multiservice

Nouveaux projets domiciliaires et commerciaux, développements immobiliers et résidentiels, création d’un nouvel éco-quartier et lancement de la refonte du plan d’urbanisme… L’aménagement des espaces urbains, le développement économique et la protection du patrimoine ont été au cœur de la dernière année de la Ville de Rivière-du-Loup, la première – ...