Rétrospective 2022 : octobre 

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Amélie Dionne élue dans Rivière-du-Loup – Témiscouata

Donnée grande favorite avant même le déclenchement des élections dans Rivière-du-Loup - Témiscouata, la candidate de la Coalition avenir Québec, Amélie Dionne, a été élue avec plus de 50 % des suffrages le 3 octobre. Elle est du même coup devenu la première femme députée de la circonscription.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/473123/amelie-dionne-premiere-femme-deputee-dans-riviere-du-loup-temiscouata

Le Musée du Bas-Saint-Laurent remporte un prix Excellence de la Société des musées du Québec

La vision et le talent de la conservatrice Oriane Asselin Van Coppenolle et de l’équipe du Musée du Bas-Saint-Laurent ont été récompensés le 29 septembre par un prix Excellence provincial de la Société des musées du Québec pour l’exposition mettant en valeur l’artiste Rita Letendre, intitulée «Lignes de force».

>> https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/473266/le-musee-du-bas-saint-laurent-remporte-un-prix-excellence-de-la-societe-des-musees-du-quebec

Un rein pour la vie

Le Louperivois Patrick Chapdelaine a donné un rein à sa conjointe Isabelle, il y a maintenant 11 ans. Une décision qu’il n’a évidemment jamais regrettée et qui le pousse aujourd’hui à démystifier le don d’organe et à s’impliquer auprès de l’organisme Chaine de vie.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/473378/un-rein-pour-la-vie

20 000 $ pour la jeunesse à Trois-Pistoles

La Classique automnale Les Buts Remplis qui se déroulait le 8 octobre a permis au Fonds BR d’amasser 20 000 $ pour les jeunes Pistolois, une belle et grande réussite.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/473457/20-000-$-pour-la-jeunesse-a-trois-pistoles

Alex Belzile nommé capitaine du Rocket de Laval

L’entraîneur-chef du Rocket de Laval, Jean-François Houle, a annoncé la nomination d’Alex Belzile en tant que troisième capitaine de l’histoire de l’équipe, le 10 octobre. Il est devenu le 3e capitaine de l’histoire de cette organisation, succédant à Xavier Ouellet.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/473500/alex-belzile-nomme-capitaine-du-rocket-de-laval

Moto trial : Michel Fortin-Bélanger récupère le titre québécois

Le trialiste Michel Fortin-Bélanger a remporté le titre du championnat québécois de moto trial, au terme de la plus récente saison de compétition. Il s’agit d’un huitième triomphe dans la catégorie Expert pour l’athlète de Notre-Dame-du-Portage.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/473701/moto-trial-michel-fortin-belanger-recupere-le-titre-quebecois

Soraïda Caron est l'Artiste de l’année au Bas-Saint-Laurent

Entourée de ses proches et de la communauté culturelle de Trois-Pistoles, la chorégraphe et danseuse Soraïda Caron a remporté le prix Artiste de l’année du Conseil des arts et des lettres du Québec remis pendant le gala des prix de Culture Bas-Saint-Laurent le 13 octobre à la Forge à Bérubé.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/473728/soraida-caron-est-lartiste-de-lannee-au-bas-saint-laurent

La microbrasserie Le Secret des Dieux lauréate d'un Prix excellence tourisme

La microbrasserie Le Secret des Dieux a remporté un prestigieux Prix excellence tourisme lors du dévoilement des lauréats du Sommet du tourisme par l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, le 21 octobre. L’entreprise de Pohénégamook se distingue dans ce qui est considéré comme le plus important concours en tourisme.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/474209/la-microbrasserie-le-secret-des-dieux-laureate-dun-prix-excellence-tourisme

Amélioration des services d’hémodialyse à Rivière-du-Loup

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a annoncé une augmentation du service d’hémodialyse du Centre hospitalier régional du Grand-Portage, le 24 octobre. Une nouvelle qui était très attendue par de nombreuses personnes du KRTB.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/474286/amelioration-des-services-dhemodialyse-a-riviere-du-loup

Pierre-Olivier Pelletier couronné «Meilleur jeune chef au Canada»

Le chef Pierre-Olivier Pelletier est le «meilleur jeune chef culinaire au Canada». Le passionné, originaire de Saint-Éloi, a remporté les grands honneurs de la prestigieuse finale canadienne du concours de l’Académie des jeunes chefs de San Pellegrino, à Toronto, le 25 octobre. Un exploit de taille.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/474518/pierre-olivier-pelletier-couronne-meilleur-jeune-chef-au-canada

Les Guerriers juvéniles sont champions!

L’équipe des Guerriers juvéniles de l’École secondaire de Rivière-du-Loup a conclu sa saison 2022 de la plus belle des façons, le 29 octobre. La formation louperivoise a remporté la finale du championnat de football scolaire de l’Est-du-Québec contre les Griffons du Grand Gaspé, maintenant du même coup une fiche immaculée de 8 victoires en autant de matchs.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/474665/les-guerriers-juveniles-sont-champions

Le Camping KOA Bas-Saint-Laurent couronné «camping de l’année» au Québec

Le Camping KOA Bas-Saint-Laurent, situé à Saint-Mathieu-de-Rioux, est le camping de l’année au Québec. L’entreprise a remporté les grands honneurs du Gala des prix de l’excellence de Camping Québec qui avait lieu le 29 octobre au Fairmont Le Manoir Richelieu.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/474698/le-camping-koa-bas-saint-laurent-couronne-camping-de-lannee-au-quebec

Le feu sacré de la scène, d’Eudore Belzile à Marie-Hélène Gendreau

Sous le bruit des perceuses et des coups de marteau devant un Théâtre du Bic déshabillé et en chantier, la comédienne et directrice artistique Marie-Hélène Gendreau ne cache pas son enthousiasme. Le 31 octobre, le jour même de l’anniversaire du fondateur du Théâtre des gens d’en bas, Eudore Belzile, elle prendra officiellement sa relève.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/474457/le-feu-sacre-de-la-scene-deudore-belzile-a-marie-helene-gendreau