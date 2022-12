Plus de 400 000 $ pour soutenir le développement d'activités destinées aux aînés au Bas-Saint-Laurent

La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, a annoncé le 19 décembre, à la suite de l'appel de projets 2022-2023 dans le cadre du Programme Action Aînés du Québec (PAAQ), qu’un financement global de 5 915 510 $ était accordé à l'ensemble des régions de la province pour la réalisation d'activités destinées aux personnes aînées. Au Bas-Saint-Laurent, c’est une somme de plus de 400 000 $ qui sera investie.

Au total c’est 408 796 $ qui seront octroyés à différents organismes du bas du fleuve. Dans la région du KRTB, 85 750 $ seront remis à la FADOQ -Région Bas-Saint-Laurent (40 750 $) et à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent (45 000 $, soit le financement maximal accordé) qui ont participé à l’appel de projets qui s’est déroulé du 4 mai au 17 juin.

Le PAAQ est un programme de soutien financier aux organismes pouvant contribuer au maintien de leurs activités destinées aux personnes aînées grâce à l'embauche de ressources humaines et à l'acquisition du matériel ou de l'équipement nécessaires à leur réalisation. C’est 228 demandes qui ont été retenues et se sont séparées l’aide financière globale accordée.

«Je demeure persuadée que les activités contribueront à stimuler et à favoriser l'épanouissement des aînés dans chacune des régions du Québec. Ces efforts doivent être appuyés et reconnus. Nous sommes très heureux d'aider à concrétiser de telles initiatives qui viendront briser l'isolement des aînés et les maintenir actifs dans leur communauté, au bénéfice de toute la collectivité», mentionne Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés