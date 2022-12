Les horaires de la Ville de Rivière-du-Loup modifiés pour le temps des Fêtes

Pendant la période des Fêtes, l’horaire des bureaux de la Ville de Rivière-du-Loup et de divers services municipaux sera modifié, afin d’une part tenir compte des fériés et, de l’autre, permettre un accès bonifié aux diverses infrastructures de loisirs.

Les bureaux administratifs de même que la cour municipale seront ouverts jusqu’au vendredi 23 décembre inclusivement, avant de fermer quelques jours pour un retour le mardi 3 janvier. En tout temps incluant le congé des Fêtes, les citoyens peuvent composer le 418 862-2121 pour signaler une urgence municipale (refoulement d’égout, bris d’aqueduc, etc.) Une centrale d’appels est en fonction 24/7.

Les fériés n’ont cette année aucune incidence sur les collectes de matières résiduelles, effectuées selon l’horaire régulier. Le Lieu d’enfouissement technique fermera à 12 h les vendredis 23 et 30 décembre.

Les familles et citoyens pourront faire trempette à la piscine du Cégep les 27 et 28 décembre de 13 h à 15 h, les 29 et 30 décembre de 13 h à 16 h, du 3 au 6 janvier de 13 h à 15 h, le 7 janvier de 14 h à 15 h 30 et le 8 janvier de 13 h 30 à 15 h. Pour ceux qui préfèrent enfiler leurs patins, des séances de patinage libre seront disponibles au Centre Premier Tech les 23, 27, 28, 29 et 30 décembre et les 3, 4 et 8 janvier.

Les portes de la nouvelle bibliothèque Françoise-Bédard seront ouvertes selon l’horaire régulier, à l’exception d’une fermeture du 24 au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier.

ANNEAUX DE GLACE, PATINOIRES ET GLISSADE

Petits et grands attendent impatiemment l’ouverture des infrastructures extérieures, mais le froid soutenu – indispensable à la fabrication de la glace - se laisse désirer. La météo qui se dessine ces prochains jours étant peu favorable, l’ouverture des patinoires et anneaux devra probablement attendre après Noël.

Lorsque les diverses installations seront en fonction, l’horaire en vigueur pendant les Fêtes sera de 10 h à 21 h tous les jours pour les anneaux de glace, sauf les 24, 26, 31 décembre et 2 janvier, où ce sera plutôt de 10 h à 17 h, et les 25 décembre et 1er janvier, où ils seront fermés. Les patinoires de quartier seront accessibles tous les jours de 14 h à 20 h, avec une période réservée au patinage libre de 18 h à 19 h. Elles seront fermées du 24 au 26 décembre et du 31 au 2 janvier.

Pour sa part, la glissade sera ouverte de 11 h à 16 h les 28 et 29 décembre, ainsi que les 4, 5, 7 et 8 janvier. Des tubes seront mis à disposition des familles, mais il demeure recommandé d’apporter aussi ses équipements de glisse, en cas de forte affluence. La glissade est fermée lorsqu’il n’y a pas deux surveillants sur place et son utilisation est alors aux risques et périls des citoyens. Il est aussi à noter que la pente peut demeurer fermée après une averse de pluie, si elle fait fondre en partie le mur d’arrêt en bas de piste. En ces cas, il faut généralement attendre une nouvelle chute de neige pour redonner une hauteur sécuritaire au mur et rouvrir l’installation.

L’horaire peut être appelé à évoluer en cas de tempête ou pour toute autre raison. Le site Internet (section « Loisirs » du VilleRDL.ca) est alors tenu à jour et la page Facebook du Service loisirs, culture et communautaire relaie l’information.