13 474 $ pour la cour de l’école de Saint-Eusèbe 

L’école primaire de Saint-Eusèbe-de-Témiscouata a eu droit à un beau cadeau dans la journée du 7 décembre. Le Dr Guildo Côté a remis à sa direction et à ses élèves une somme de 13 474 $ qui permettra, en partie, de financier leur projet de nouvelle cour d’école.

Cet argent a été amassé par le Dr Côté dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. Le médecin de famille du Témiscouata faisait partie de l’une des deux équipes de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui participaient à ce rendez-vous cycliste maintenant reconnu à travers la province. Il a parcouru les 1000 km du défi du 9 au 12 juin 2022.

La somme totale a été récoltée grâce à la générosité de plusieurs citoyens et de certaines entreprises, dont Témis Chrysler et Cascades. Il s’agit d’ailleurs d’un record pour le Dr Côté qui parraine une école du Témiscouata depuis quelques années déjà.

«Tous les dons amassés par les cyclistes doivent être dirigés vers les écoles primaires afin de financer des projets visant l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes.

À Saint-Eusèbe, il y a un projet pour une nouvelle cour d’école. En plus, c’est mon patelin, alors c’était vendeur», a expliqué l’athlète au sujet du succès de la campagne.

Ces dernières années, le Dr Guildo Côté a soutenu les projets de l’école primaire du quartier Notre-Dame-du-Lac, à Témiscouata-sur-le-Lac. Ses participations au Grand Défi Pierre Lavoie – combinées à la générosité de nombreux partenaires – lui ont jusqu’ici permis d’amasser plus de 30 000 $ destinés aux saines habitudes de vie chez les jeunes.

«C’est une belle fierté, a convenu le médecin. J’adore le vélo et j’aime les défis, alors quand c’est possible de combiner tout cela en aidant les jeunes à bouger, ça prend tout son sens pour moi.»

«Je sais aussi très bien que la meilleure pilule au monde, c’est l’exercice physique», a-t-il ajouté.

Le dévoilement du montant amassé par le Dr Guildo Côté ces derniers mois a été réalisé à l’école de Saint-Eusèbe le 7 décembre en après-midi. Le médecin a d’ailleurs été remercié chaleureusement pour son initiative et ses efforts.

«Quand le Dr Côté nous a parlé de sa volonté d’amasser des sous pour notre école, la nouvelle a été accueillie avec beaucoup de fierté et de reconnaissance», a partagé le directeur de l’école, Alain Pelletier.

«Les projets ne se réalisent pas sans l’implication de partenaires et le Dr Côté est toujours le premier à avoir la main levée pour aider. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur son implication.»

M. Pelletier ne cache pas voir grand pour la cour de l’école Saint-Eusèbe. L’espace sera non seulement restauré, il sera aussi aménagé pour y accueillir un terrain de soccer, un nouveau module de jeu, un espace de rangement et même une classe extérieure. Le projet est estimé à 100 000 $ et sera possible grâce à la participation de la Municipalité, du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, du ministère de l’Éducation du Québec, de différentes entreprises et…du don du Dr Côté. Si tout se déroule pour le mieux, les travaux pourraient débuter l’été prochain.

«L’objectif, c’est que la cour devienne un parc municipal et que toute la communauté puisse en profiter. Les jeunes et adolescents pourront eux aussi y jouer l’été et les fins de semaine», a souligné M. Pelletier.

Le Dr Guildo Côté n’a pas encore confirmé sa présence au prochain Grand Défi Pierre Lavoie. Il ne serait toutefois pas étonnant qu’il se retrouve à nouveau sur ses pédales pour la bonne cause au cours des prochains mois.