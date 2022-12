Don au Carrefour d'initiatives populaires de Rivière-du-Loup

Une grande consultation publique avait lieu à Saint-Clément, le samedi 12 novembre dernier. En collaboration avec la SADC des Basques et la MRC les Basques, la Municipalité de Saint-Clément a organisé cette consultation auprès de sa population afin de créer et d’investir un espace de réflexion et de discussion sur l’avenir du village. Cet ...