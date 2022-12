Des investissements de plus de 3 M$ dans Rivière-du-Loup – Témiscouata 

La députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne, a annoncé des investissements plus de 3 millions $ dans la circonscription de Rivière-du-Loup – Témiscouata, le 6 décembre, afin d’assister les municipalités dans la planification, l’amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal.

Ces sommes permettront la réalisation des travaux considérables et l’amélioration de certaines routes pour les municipalités de Biencourt, Saint-Clément et Saint-Juste-du-Lac.

En effet, l’aide octroyée au montant de 2 415 851 $ à la municipalité de Biencourt permettra de réaliser les travaux nécessaires sur la rue Principale Est qui consistent au remplacement de conduites d’égout pluvial, reconstruction complète de la chaussée, des trottoirs et des bordures, construction d’un mur de soutènement et le remplacement d’un ponceau.

«Sans cet investissement de la part du gouvernement, il aurait été impossible pour la municipalité de Biencourt de réaliser de tels travaux étant donné l’ampleur de ceux-ci», a fait savoir Daniel Boucher, maire de Biencourt.

Pour sa part, la municipalité de Saint-Clément a obtenu une somme de 210 823 $ qui servira au remplacement complet d’un ponceau sur la route de la station.

«Notre municipalité a des besoins en réfection pour plusieurs routes et nous avons besoin d’aide de notre gouvernement comme celui du programme d’aide à la voirie, pour nous mettre à niveau. Nous apprécions et sommes très heureux de pouvoir compter sur cette aide financière», a déclaré le maire Gabriel Belzile.

Pour Saint-Juste-du-Lac, l’aide financière de 492 887 $ reçue via le programme d’aide à la voirie locale, servira à la réfection complète de la route du Quai menant au traversier le NM Corégone.

«Une aide financière très appréciée, qui permettra la réfection de cette route qui est très prisée par nos citoyens et par les touristes, qui viennent emprunter la Traverse du Lac Témiscouata. Un investissement qui s’avérait essentiel pour notre municipalité», a soutenu la mairesse Lise Bérubé.

Pour l’année 2023-2024, le gouvernement investira plus de 330 M$, dans toutes les régions du Québec, pour assurer un réseau routier efficace et sécuritaire aux Québécois. «Plus que jamais, nous sommes à l’écoute des besoins des municipalités de Rivière-du-Loup - Témiscouata pour l’optimisation de leurs infrastructures routières, essentielles aux déplacements. Je salue l’excellente collaboration des autorités locales, qui partagent notre volonté de garantir un réseau routier sécuritaire et efficace», a déclaré Amélie Dionne, députée Rivière-du-Loup – Témiscouata.