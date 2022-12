Création de logements : un nouveau programme de crédit de taxes à Témiscouata-sur-le-Lac 

Lors de la séance du conseil municipal du 5 décembre, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a procédé à l’adoption de son nouveau programme de crédit de taxes favorisant la création de nouveaux logements locatifs résidentiels dans le cadre de nouvelles constructions ou de rénovation de bâtiments existants.

La Ville a mis en place des mesures d’aides concrètes afin de pallier au grand manque de logements locatifs à des fins résidentielles sur son territoire. Avec cette nouvelle réglementation, la Ville souhaite stimuler l’économie afin de contribuer au développement et à l’attractivité de la municipalité.

«Les besoins en logement sont criants à Témiscouata-sur-le-Lac, c’est pourquoi nous avons mis en place ce nouveau programme afin d’attirer de nouveaux promoteurs et d’inciter les propriétaires à bonifier l’offre actuelle. Nous sommes convaincus qu’avec de nouveaux appartements de qualité, les retombées économiques seront importantes», a souligné le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais.

Dans le cas d’une nouvelle construction, la Ville accordera un crédit de taxes de 100 % sur une période maximale de 5 ans. Pour la rénovation de bâtiments existants permettant la création de tout nouveaux logements, la Ville accordera un crédit de taxes pour chaque type de nouveaux logements admissibles admissible créé à la suite de travaux de rénovation. En 2023, l’aide allouée pour un logement ira de 250 $ par année pour un logement comportant une pièce et demie allant jusqu’à 1 500 $ par année pour un logement de 6 pièces et demie. Les crédits offerts seront indexés annuellement au taux de 5%.

À la suite de l’adoption en séance du conseil municipale, ce règlement doit faire l’objet d’une approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Par la suite, dès le début de l’année 2023, les propriétaires intéressés pourront déposer leurs formulaires complétés. Les demandes de crédit de taxes sont traitées dans l’ordre, selon la date et l’heure où l’ensemble des informations et des documents pour compléter la demande ont été déposés à la Ville, et ce, jusqu’à concurrence des montants autorisés pour le financement du programme.

L’ensemble de l’information sera disponible sur le site Internet de la Ville au www.temiscouatasurlelac.ca.