Un premier rassemblement des laboratoires canadiens d’innovation à Rivière-du-Loup

Les 26, 27 et 28 octobre se déroulait l’Expérience CaNeoLabs au Cégep de Rivière-du-Loup; un premier rassemblement des laboratoires canadiens d'innovation organisé par le Laboratoire en innovation ouverte (LLio).

L'Expérience CaNeoLabs a rassemblé des praticiennes et praticiens des laboratoires d’innovation et d’innovation sociale de partout au Canada, en provenance de six provinces. L’événement bilingue a accueilli plus de 70 personnes participantes, dont une vingtaine de conférenciers qui ont partagé des pratiques porteuses. La rencontre avait aussi pour objectif de prototyper de l’intérieur les moyens à déployer pour pérenniser la communauté de pratique en émergence.

L'Expérience CaNeoLabs a permis de mettre en lumière les pratiques émergentes développées au sein des laboratoires d’innovation et qui contribuent à résoudre les problèmes complexes auxquels le Canada doit faire face actuellement. Trois grandes thématiques à l’étude durant l'événement ont été approfondies, soit les enjeux en matière d'équité, diversité et inclusion (EDI) et de justice sociale, relatifs à la transition socio-écologique ainsi qu’au sujet de l’innovation au sein des services publics.

Les gestionnaires, facilitateurs, chercheurs, et autres participantes et participants intéressés par l'approche Living Lab et les méthodologies participatives et collaboratives, ont pu trouver un espace pour partager et apprendre de nouvelles méthodologies, approches et outils. Ils se sont inspirés des études de cas des différents laboratoires invités, afin de trouver des solutions innovantes aux enjeux d’aujourd’hui.