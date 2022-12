Colloque en agriculture durable : un investissement rentable

Plus de 300 personnes se sont réunies les 17 et 18 novembre à l’occasion du tout premier Colloque provincial en agriculture durable qui se tenait à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup ainsi qu’en format virtuel. L’événement tenu sur deux jours rassemblait des producteurs et des productrices, des conseillers et des conseillères évoluant dans le milieu agricole, des scientifiques ainsi que de nombreux acteurs du monde socio-économique, des MRC et de plusieurs ministères.

Il s’agit d’une réussite sur toute la ligne pour ce rendez-vous provincial dont la programmation mettait en vedette plus d’une trentaine de conférenciers et de conférencières de tous horizons. L’un des objectifs du colloque était de démontrer que le virage vers une agriculture durable peut s’avérer très rentable pour les agriculteurs et les agricultrices. Cette vision s’est incarnée à travers plusieurs présentations, notamment l’atelier en économie circulaire où il fut montré comment la revalorisation des matières résiduelles peut devenir payante pour les producteurs et les productrices.

Des périodes plénières ainsi que des moments de réseautage conviviaux ont permis aux gens présents de mettre en mots leur propre vision de l’agriculture durable. «L’agriculture durable, ce n’est pas comme en pâtisserie, il n’y a pas de recette exacte à suivre. [...] Du moment que tu prends un peu de recul et que tu réfléchis à comment les choses se passent sur ta terre, dans ton entreprise, dans mon livre à moi tu fais de l’agriculture durable. T’en viens à te poser des questions et avec ton questionnement, tu vas changer ton approche, tu vas faire les choses pour le mieux, oui pour la santé financière de ton entreprise, mais aussi pour toi comme humain et pour l’environnement qui t’entoure», indique Jean-François Rioux, producteur à la ferme laitière Rioukioux.

Deux bons coups en agriculture durable qui ont été récompensés dans le cadre du concours «Une vitrine sur les bons coups en agriculture durable» et qui furent annoncés lors du cocktail Découvertes du jeudi soir. La Ferme Lavoie Banville et Bergerie du Faubourg a remporté le prix dans la catégorie «Producteurs» pour son intégration de l’énergie solaire de l’éolien dans l’alimentation énergétique d’une bergerie contenant 275 brebis. Dans la catégorie «Conseillers», c’est le Club Fertilisation 2000 qui s’est mérité l’une des deux bourses de 500 $ avec une capsule présentant différentes pratiques permettant la réduction de l’usage des herbicides dont la méthode des faux-semis, le sarclage mécanique et les cultures intercalaires.