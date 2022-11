Don de 30 000 $ de Desjardins au Club des 50 ans et plus de Rivière-du-Loup

La Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup a mis en place un partenariat avec le Club des 50 ans et plus. L’organisme a pu compter sur un soutien financier de 30 000$ en plus de permettre à ses membres de bénéficier de conférences sur divers sujets tout au long de la prochaine année.

Grâce à ce don, le local du Club des 50 ans et plus a pu faire peau neuve et ainsi assurer à ses membres de bénéficier d’un lieu sécuritaire pour se rassembler lors de différents événements.

«En tant qu’institution financière, il est primordial pour nous de bien accompagner notre clientèle selon leurs besoins. Nous sommes très heureux de notre partenariat avec le Club des 50 ans plus puisqu’il nous permettra d’informer et d’outiller nos aînés à travers des sujets qui les touchent spécifiquement en plus d’avoir un impact concret dans notre milieu», mentionne Serge Ferrand, directeur général de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup.

De concert avec l’organisme, la Caisse a créé un calendrier personnalisé de conférences portant sur divers sujets tels que l’utilisation d’Accès D, la fraude, les mandats d’inaptitudes et les successions. Ces sessions d’information seront offertes par les conseillers financiers de la Caisse dans le local du Club à raison d’une conférence aux deux mois.

«C’est particulièrement rassurant de savoir qu’une institution financière telle que Desjardins est à l’écoute et disponible pour nos membres à travers différents moments de leur vie. Vous savez, l’évolution des technologies peut rendre certains d’entre nous plus craintifs, mais surtout plus vulnérables face à son utilisation. Les conférences Desjardins répondront à des besoins identifiés par nos membres», souligne Ghislain Côté, chargé de projets pour le Club des 50 ans et plus. Cette initiative actuellement dédiée à la clientèle des 50 ans et plus pourrait se développer davantage selon les besoins soulevés dans la communauté.