Nouvelle offre de formation en médecine à Notre-Dame-du-Lac

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent et la Faculté de médecine de l’Université Laval ont annoncé, ce 21 novembre l’accueil d’étudiants pour leur externat longitudinal intégré (ELI) à l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac. Une première étudiante a débuté sa formation le 31 octobre et se poursuivra jusqu’au 7 mai 2023. Par la suite, elle complètera son ELI au Centre hospitalier régional du Grand- Portage du 8 mai au 17 septembre 2023.

L’hôpital de Notre-Dame-du-Lac offrira aux futurs médecins en formation une exposition clinique continue, que ce soit en chirurgie, en médecine interne ou en obstétrique. Ils auront aussi la possibilité de suivre des patients durant leur parcours de soins. Contrairement à l’externat traditionnel qui se déroule principalement dans les hôpitaux de Québec, l’ELI permet une période d’apprentissage d’un an presqu’entièrement en région. Cette formation propose une expérience clinique précoce et continue en médecine familiale tout en donnant accès à d’autres spécialités médicales. En plus des établissements de Notre-Dame-du-Lac et de Rivière-du-Loup, l’hôpital régional de Rimouski et l’hôpital de Matane accueillent des étudiants à l’ELI et d’autres centres hospitaliers du Bas-Saint-Laurent devraient faire de même au cours des prochaines années.

L’équipe médicale de l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac accueille des externes et des résidents en médecine familiale depuis le début des années 1990. Ces stagiaires accompagnent les médecins de famille de l’hôpital et du CLSC autant en salle d’urgence qu’auprès des patients hospitalisés. Depuis 2006, des médecins spécialistes de l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac ont aussi contribué au déploiement du Groupe de médecine familiale universitaire (GMF-U) de Trois-Pistoles en offrant des stages complémentaires en médecine interne.

La présence de ces externes témoigne de la volonté de la Faculté de médecine de l’Université Laval de valoriser et de promouvoir la pratique médicale hors des grands centres. Cette entente de collaboration avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent s’inscrit dans le cadre du projet Aventure médecine qui permet d’offrir le doctorat en médecine à Rimouski depuis cet automne. Une première cohorte de 18 étudiants a débuté sa formation il y a quelques semaines.