Une trentaine d’exposants attendus au 9e Salon des artisans et du cadeau

Le Salon des artisans et du cadeau se tiendra les 19 et 20 novembre à la salle Léon-Desjardins à Pohénégamook, dans le quartier Estcourt. Près d’une trentaine d’exposants seront sur place, permettant aux visiteurs de faire leurs emplettes de Noël auprès d’artisans locaux.

Cette année, l’organisme invité est Animaux Secours, un organisme sans but lucratif enregistré au Québec et au Canada depuis mars 2017. N’ayant pas pignon sur rue, il fonctionne avec des familles d’accueil temporaires et des bénévoles dans la région de Rivière-du-Loup. Tous les chats pris en charge sont examinés, déparasités, vaccinés et stérilisés. Ils sont ensuite mis en adoption. Presque la totalité des soins pour les rescapés coûte plus cher que le coût d’adoption. N’étant pas subventionné, l’organisme Animaux Secours a besoin de bénévoles et de dons matériels et monétaires.

Le Salon des artisans et du cadeau voulait offrir à cet organisme l’opportunité d’amasser des fonds en récoltant une bonne partie de la vente des billets pour le tirage du panier de Noël. Une table d’objet promotionnelle a aussi été mise à sa disposition gratuitement. Les gens pourront donner de la nourriture pour les animaux en conserve, croquettes, gâteries, litière, jouets, etc. les 19 et 20 novembre. Des boites conçues pour l’occasion seront installées au Salon. Il est possible de contacter l’organisatrice Louise Pelletier au 418-894-6623.