De saines habitudes de vie pour les tout-petits et leur famille

Dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits qui se déroule du 14 au 20 novembre sous le thème «Développement et santé des tout-petits, la pandémie de COVID-19 met en lumière des défis», des initiatives en matière de saines habitudes de sont présentées aux familles.

Les partenaires COSMOSS de La Matanie et du Témiscouata ont créé la campagne «Avec nos enfants pas d’écran» qui propose des solutions alternatives et des outils proposant des routines sans écran à plusieurs endroits fréquentés pas les familles, mais aussi en ligne : https://cosmoss.qc.ca/matanie/actions/avec-nos-enfants-pas-d-ecran.html. Rappelons que pour les enfants de moins de deux ans, il n’est pas recommandé de passer du temps devant un écran. Pour les enfants de deux à quatre ans, le temps devant un écran devrait être limité à une heure et, pour les enfants de cinq ans, à deux heures.

Initié en 2020 par les partenaires COSMOSS au Kamouraska, le projet Grandir en nature favorise une approche pédagogique immersive à l’extérieur pour les enfants d’âge préscolaire qui doivent bouger pendant au moins 180 minutes par jour. Devant les retombées positives, le projet est maintenant déployé au Bas-Saint-Laurent par le Réseau des services de garde à la petite enfance de l’Est-du-Québec et la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie COSMOSS.

Une foule d’initiatives ont été réalisées depuis les dernières années pour favoriser un meilleur accès aux aliments sains partout au Bas-Saint-Laurent avec le soutien des Démarches locales COSMOSS : des jardins pédagogiques dans les cours d’école, les services de garde et les municipalités. Des activités de glanage de jardins, des frigos partagés et des ateliers de cuisine parents-enfants sont offerts dans plusieurs communautés de la région.